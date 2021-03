Covid: cure domiciliari, dall’idrossiclorichina (la terapia di Trump) al cortisone: a che punto siamo (Di giovedì 18 marzo 2021) Sulle cure domiciliari per i pazienti Covid è ancora caos, soprattutto per l’uso di due terapie sui cui i medici si dividono, l’idrossiclorochina e il cortisonici, “tra interventi a gamba tesa di Tar e Consiglio di Stato. Poi c’è tensione alta tra Aifa, scienziati, Regioni e medici di famiglia”. Lo sottolinea l’avvocato Stefano Putinati, professore associato di diritto penale Università di Parma, in un approfondimento sul sito di informazione e divulgazione scientifica MedicalFacts fondato dal virologo Roberto Burioni. Idrossiclorochina: efficace o no contro il Coronavirus? “In questi giorni montano le polemiche sulle cure (terapie) domiciliari per la malattia Covid-19. Il tema del contendere è, soprattutto, legato all’uso del farmaco noto come idrossiclorochina (Hcq) nelle ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 marzo 2021) Sulleper i pazientiè ancora caos, soprattutto per l’uso di due terapie sui cui i medici si dividono, l’idrossiclorochina e il cortisonici, “tra interventi a gamba tesa di Tar e Consiglio di Stato. Poi c’è tensione alta tra Aifa, scienziati, Regioni e medici di famiglia”. Lo sottolinea l’avvocato Stefano Putinati, professore associato di diritto penale Università di Parma, in un approfondimento sul sito di informazione e divulgazione scientifica MedicalFacts fondato dal virologo Roberto Burioni. Idrossiclorochina: efficace o no contro il Coronavirus? “In questi giorni montano le polemiche sulle(terapie)per la malattia-19. Il tema del contendere è, soprattutto, legato all’uso del farmaco noto come idrossiclorochina (Hcq) nelle ...

