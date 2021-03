Covid, controlli Nas in obitori: 85 irregolarità (Di giovedì 18 marzo 2021) Feretri abbandonati e mancanza di igiene, nei casi più gravi sangue sui pavimenti, liquidi dalle bare, false attestazioni di sepoltura. È quanto emerso da un’operazione condotta dal Comando dei Nas, d’intesa con il ministero della Salute, per verificare se ci fossero irregolarità o violazioni delle normative anti Covid nelle strutture di permanenza delle salme in ospedali pubblici e cliniche private. Tra le 375 strutture ispezionate in tutta Italia, sono state riscontrate irregolarità in 85 di esse. 24 interessano l’inosservanza delle misure di contenimento epidemico: come la mancata sanificazione e pulizia dei locali, oltre all’assenza di percorsi separati per il trasporto delle salme. Sono state 23 le persone deferite, 78 quelle segnalate all’autorità amministrativa, tra dirigenti di strutture sanitarie e ospedaliere e titolari di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 18 marzo 2021) Feretri abbandonati e mancanza di igiene, nei casi più gravi sangue sui pavimenti, liquidi dalle bare, false attestazioni di sepoltura. È quanto emerso da un’operazione condotta dal Comando dei Nas, d’intesa con il ministero della Salute, per verificare se ci fosseroo violazioni delle normative antinelle strutture di permanenza delle salme in ospedali pubblici e cliniche private. Tra le 375 strutture ispezionate in tutta Italia, sono state riscontratein 85 di esse. 24 interessano l’inosservanza delle misure di contenimento epidemico: come la mancata sanificazione e pulizia dei locali, oltre all’assenza di percorsi separati per il trasporto delle salme. Sono state 23 le persone deferite, 78 quelle segnalate all’autorità amministrativa, tra dirigenti di strutture sanitarie e ospedaliere e titolari di ...

