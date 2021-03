Covid Brasile, oltre 90mila casi in 24 ore: mai così tanti (Di giovedì 18 marzo 2021) In Brasile sono stati registrati per la prima volta dall’inizio della pandemia 90.303 nuovi casi di coronavirus. Il nuovo bilancio segue un altro triste record, quello registrato ieri riguardo alle morti. In totale, sono quindi 11.693.838 le persone contagiate dal coronavirus in Brasile, mentre sono 284.775 coloro che hanno perso la vita dopo aver contratto l’infezione, 2.648 in più rispetto a ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 marzo 2021) Insono stati registrati per la prima volta dall’inizio della pandemia 90.303 nuovidi coronavirus. Il nuovo bilancio segue un altro triste record, quello registrato ieri riguardo alle morti. In totale, sono quindi 11.693.838 le persone contagiate dal coronavirus in, mentre sono 284.775 coloro che hanno perso la vita dopo aver contratto l’infezione, 2.648 in più rispetto a ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, in Brasile oltre 3mila morti in un giorno #covid - TgLa7 : #Covid: Brasile, nuovo record morti, oltre 11,6 mln di casi. I decessi salgono a 282.127, bilancio infezioni a 11.603.535 - Agenzia_Ansa : 'Il vaccino di Johnson & Johnson è consigliato anche nei Paesi in cui stanno circolando le diverse varianti del Cov… - interrisnews : L'#Aids in #Brasile causa in media 12 mila morti l'anno...il #Covid sta facendo una strage ???? - Agenpress : Brasile: più morti in un anno di Covid che in 23 anni di Aids -