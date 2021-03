Covid: Bezzini, 'In Toscana domani 4.501 vaccinazioni prenotate con Astrazeneca' (Di giovedì 18 marzo 2021) Firenze, 18 mar. - (Adnkronos) - "Ripartono domani, venerdì 19 marzo, dalle ore 15 le vaccinazioni con Astrazeneca in Toscana. Le persone che avevano l'appuntamento già fissato dalle 15 in poi di domani possono quindi recarsi nei punti vaccinali per ricevere la somministrazione del vaccino. Le prenotazioni per gli appuntamenti in calendario prima delle 15 di domani sono annullate. Per domani le prenotazioni erano 5.404: 903 prima delle ore 15 e annullate; 4.501 dalle 15 e confermate. Sono partiti gli sms sia di conferma, che di annullamento. Sono confermate tutte le 5.055 prenotazioni di sabato 20 marzo e le 1.882 di domenica 22. Coloro ai quali sono state annullate le prenotazioni per domani fino alle ore 15, per oggi e nei giorni precedenti avranno ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Firenze, 18 mar. - (Adnkronos) - "Ripartono, venerdì 19 marzo, dalle ore 15 leconin. Le persone che avevano l'appuntamento già fissato dalle 15 in poi dipossono quindi recarsi nei punti vaccinali per ricevere la somministrazione del vaccino. Le prenotazioni per gli appuntamenti in calendario prima delle 15 disono annullate. Perle prenotazioni erano 5.404: 903 prima delle ore 15 e annullate; 4.501 dalle 15 e confermate. Sono partiti gli sms sia di conferma, che di annullamento. Sono confermate tutte le 5.055 prenotazioni di sabato 20 marzo e le 1.882 di domenica 22. Coloro ai quali sono state annullate le prenotazioni perfino alle ore 15, per oggi e nei giorni precedenti avranno ...

