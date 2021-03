Advertising

berlusconi : Questa è una giornata di dolore, di raccoglimento, di riflessione. Da un anno il Covid, questa terribile, insidiosa… - CHRISPAPUGOMEZ : RT @berlusconi: Questa è una giornata di dolore, di raccoglimento, di riflessione. Da un anno il Covid, questa terribile, insidiosa malatti… - BlackOutTotale : @berlusconi @forza_italia Il #Covid è una piaga, ma lei rimane il più subdolo #virus che l'Italia abbia mai avuto!!… - TV7Benevento : Covid: Berlusconi, 'fare ogni sforzo per sconfiggere malattia, è impegno con vittime' (2)... - Fortuna59982157 : @berlusconi @tripodimaria Egr Presidente lei ha deluso dando l'appoggio a qst incapaci. Il risultato ottenuto dai s… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Berlusconi

La Sicilia

'Oggi è una giornata di dolore, di raccoglimento, di riflessione. Da un anno ilha seminato e continua a seminare dolore, lutti, angoscia in tutto il mondo. Rendere omaggio a ...Silvio, ...... 1 miliardo per la struttura commissariale e 50 milioni per ospedali. E ancora, la ... dice a Formiche.net , Mario Baldassarri , economista ed ex viceministro dell'Economia nel governo(...Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Oggi è una giornata di dolore, di raccoglimento, di riflessione. Da un anno il Covid ha seminato e continua a seminare dolore, lutti, angoscia in tutto il mondo. Rendere o ...L'esercizio 2020 si è chiuso con risultati "significativamente superiori alle prime indicazioni e aspettative e di assoluto rilievo considerando le limitazioni imposte dalla situazione emergenziale": ...