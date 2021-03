Covid, arriva la nuova mappa Ue dei territori a rischio: Sardegna arancione, 6 regioni e 1 provincia rosso scuro (Di giovedì 18 marzo 2021) È stata diffusa la nuova mappa aggiornata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Ecdc. I territori più a rischio in Italia sono ben sei regioni più la provincia Autonoma. Sono state classificate ad alto rischio di contagio da Coronavirus: Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Marche, Campania, Emilia Romagna e la provincia Autonoma di Trento. Solo la regione Sardegna è in zona arancione, ovvero di bassa incidenza, ad essa si aggiunge la Valle d'Aosta. Nel resto d'Europa aumentano le zone a basso rischio Covid, come l'Irlanda e il Portogallo. Le regioni rosso scuro in Italia: ecco quali sono Ogni ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 18 marzo 2021) È stata diffusa laaggiornata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Ecdc. Ipiù ain Italia sono ben seipiù laAutonoma. Sono state classificate ad altodi contagio da Coronavirus: Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Marche, Campania, Emilia Romagna e laAutonoma di Trento. Solo la regioneè in zona, ovvero di bassa incidenza, ad essa si aggiunge la Valle d'Aosta. Nel resto d'Europa aumentano le zone a basso, come l'Irlanda e il Portogallo. Lein Italia: ecco quali sono Ogni ...

Advertising

trash_italiano : #Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente per alcune puntate: arriva Tommaso Zorzi - Primonumero : Lotta al Covid, arriva il verdetto dell’Ema: si può riprendere a vaccinare con AstraZeneca - Orazio94089872 : @TUTTOJUVE_COM Sicuramente arriva la mano del potere e renderà la squadra completa, solo gli@sltri sono condannati… - helmvergara1 : RT @LGmarangon: #18marzo #GiornataNazionale in memoria delle vittime del Covid-19 'E nel Cts arriva l’ingegnere che sbaglia tutte le previ… - teresapizzuto5 : RT @LGmarangon: #18marzo #GiornataNazionale in memoria delle vittime del Covid-19 'E nel Cts arriva l’ingegnere che sbaglia tutte le previ… -