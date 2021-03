Covid: a Monza 263 ricoverati, con età media di 64 anni (Di giovedì 18 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La situazione attuale dell’emergenza Covid in parte della Brianza è fotografata nell’ultimo bollettino diffuso dall’ospedale San Gerardo di Monza. Qui risultano ad oggi ricoverate 263 persone di cui 36 in terapia intensiva e 12 in sub intensiva. L’età media dei ricoverati è di 64 anni, mentre l’età media dei pazienti in terapia intensiva è di tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 18 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La situazione attuale dell’emergenzain parte della Brianza è fotografata nell’ultimo bollettino diffuso dall’ospedale San Gerardo di. Qui risultano ad oggi ricoverate 263 persone di cui 36 in terapia intensiva e 12 in sub intensiva. L’etàdeiè di 64, mentre l’etàdei pazienti in terapia intensiva è di tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

