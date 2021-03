Covid | 462 nuovi casi oggi in Abruzzo

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 18 marzo 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 61387* ipositivi al19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 462(di età compresa tra 1 e 95 anni). *(il totale risulta inferiore in quanto sono stati eliminaticomunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati o in carico ad altra Regione) I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 77, di cui 22 in provincia dell’Aquila, 32 in provincia di Pescara, 6 in provincia di Chieti e 17 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9e sale a 1943 (di età compresa tra 31 e 92 anni, 4 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara e 4 in provincia di Teramo). Del totale odierno, 3sono riferiti a ...