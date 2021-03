Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, in Italia 24.935 nuovi casi con 353.737 tamponi e 423 morti #coronavirus - TgLa7 : #Covid: oggi in Italia 24.935 nuovi #casi e 423 #decessi - VoceGiallorossa : ??COVID-19 - Il bollettino della @DPCgov: +24.935 nuovi contagi #ASRoma #Vocegiallorossa #coronavirus #COVID19 - FatimaCurzio : RT @HuffPostItalia: Covid: 24.935 nuovi casi e 423 morti - IlFattoNisseno : Italia, Covid: oggi 24.935 casi e 423 morti, positività sale al 7% -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 935

Sono 24.i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Mentre i morti sono stati 423. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 353.737 con il tasso ...Emergenza- 19 in Italia. La situazione aggiornata in Italia e nel mondo I dati del Ministero della Salute sulla pandemia in Italia. Oggi si registrano 24.nuovi casi con 353.737 tamponi e 423 vittime. ...Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 18 marzo 2021. Si registrano 24.935 nuovi casi e 423 morti. Ieri i positivi in tutto il Paese erano stati 23.059, 431 invece le vittime.I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore ancora in crescita, 24.935, oltre mille più di ieri. I decessi nelle ultime 24 ore sono 423, in calo rispetto a ieri. I tamponi eseguiti ...