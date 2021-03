Covid, 24.935 casi e 423 morti: il bollettino del 18 marzo 2021 (Di giovedì 18 marzo 2021) Covid Italia, bollettino oggi 18 marzo 2021: morti, contagi, guariti Ultime 24 ore Nuovi casi: 24.935 Decessi: 423 Tamponi effettuati: Terapie intensive: I numeri della pandemia Attualmente positivi: casi totali: Decessi: Guariti: Secondo il bollettino di oggi, giovedì 18 marzo, sul Covid in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 24.935 i nuovi casi, contro i 23.059 di ieri, e 423 i morti (ieri erano stati 431), tamponi effettuati (ieri erano stati 369.084). Il tasso di positività è al %. Le persone attualmente positive al Covid sono . Il bilancio delle vittime ammonta a (+). I guariti invece sono (+), per un totale di ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 marzo 2021)Italia,oggi 18, contagi, guariti Ultime 24 ore Nuovi: 24.935 Decessi: 423 Tamponi effettuati: Terapie intensive: I numeri della pandemia Attualmente positivi:totali: Decessi: Guariti: Secondo ildi oggi, giovedì 18, sulin Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 24.935 i nuovi, contro i 23.059 di ieri, e 423 i(ieri erano stati 431), tamponi effettuati (ieri erano stati 369.084). Il tasso di positività è al %. Le persone attualmente positive alsono . Il bilancio delle vittime ammonta a (+). I guariti invece sono (+), per un totale di ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, in Italia 24.935 nuovi casi con 353.737 tamponi e 423 morti #coronavirus - TgLa7 : #Covid: oggi in Italia 24.935 nuovi #casi e 423 #decessi - CorriereUmbria : Covid, in Italia 24.935 nuovi casi positivi e 423 morti. Il bollettino di oggi 18 marzo #Covid #Italia #bollettino… - Ragusanews : Covid Italia, 18 marzo: 24.935 nuovi casi e 423 morti - ileniaquarta_ : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Italia 24.935 nuovi casi con 353.737 tamponi e 423 morti #coronavirus -