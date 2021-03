Covid-19 | Stadio Olimpico e Parco del Foro Italico a disposizione della campagna vaccinale

(Di giovedì 18 marzo 2021) Sport e Salute S.p.A., in una lettera al commissario per l’emergenzaFrancesco Paolo Figliuolo, ha confermato la disponibilità di spazi e personale per lacontro il-19. L’offerta riguarda le strutture gestite dalla società, ovvero l’Istituto di Medicina dello Sport di Roma, ildele gli spazi esterni dello. In particolare, oltre all’Istituto di Medicina, le aree delerano già state utilizzate per la creazionebolla in occasione degli ultimi Internazionali di Tennis. SportFace.

Sport e Salute S.p.A., in una lettera al commissario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, ha confermato la disponibilità di spazi e personale per la campagna vaccinale contro il Covid-19.