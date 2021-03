Covid 19, ok dell’Ema al vaccino AstraZeneca: “Sicuro ed efficace” (Di giovedì 18 marzo 2021) Covid 19: l’Agenzia Europea del Farmaco ha dato il via libera per la ripresa della somministrazione del vaccino AstraZeneca (sospesa da tre giorni in 16 nazioni, Italia compresa). Dopo la sospensione “in via del tutto precauzionale e temporanea”, l’EMA (Agenzia Europea del Farmaco) si è pronunciata sull’utilizzo utilizzo del vaccino anti Covid 19 di AstraZeneca. Leggi su 2anews (Di giovedì 18 marzo 2021)19: l’Agenzia Europea del Farmaco ha dato il via libera per la ripresa della somministrazione del(sospesa da tre giorni in 16 nazioni, Italia compresa). Dopo la sospensione “in via del tutto precauzionale e temporanea”, l’EMA (Agenzia Europea del Farmaco) si è pronunciata sull’utilizzo utilizzo delanti19 di

Advertising

Agenzia_Ansa : E' prevista per le 16 la conferenza stampa dell'Ema per annunciare i risultati delle verifiche condotte in questi g… - Corriere : ?????? La decisione dell' #Ema: «Il #vaccino #AstraZeneca è sicuro ed efficace: non può essere associato a un incremen… - marcodimaio : Ema conferma: #AstraZeneca è vaccino sicuro ed efficace. Ora ripartano subito le vaccinazioni, a tappeto e con la m… - marcmaggioni : Se bastasse una conferenza stampa... serviranno settimane senza problemi per recuperare la fiducia dei cittadini!… - Mr_Fricci : @ClorindaBonfar1 @DarkLadyMouse @fabrydami purtroppo hai a che fare con una negazionista, fedele seguace de lascien… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dell’Ema Vaccino AstraZeneca, l’Ema: «Finora 30 casi di trombosi su 5 milioni di vaccinati» Corriere della Sera