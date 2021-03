Covid-19 | l’omaggio di Draghi a Bergamo | Stato c’è e ci sarà Campagna vaccini proseguirà comunque con intensità

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 18 marzo 2021) "Loc'è e ci". Sceglie, Mario, per commemorare la prima giornata dedicata al ricordo delle vittime della pandemia. E in una frase pronunciata a braccio, in risposta alla sollecitazione del sindaco Giorgio Gori, il presidente del Consiglio racchiude l'impegno "solenne" a che "mai più" gli anziani e le persone fragili saranno lasciate sole. Come accadde qui, un anno fa, sotto la marea provocata dalla prima ondata dell'epidemia. Quando la presenza dellopoté solo aiutare a seppellire i morti, con i camion militari che sfilavano per la città carichi di bare. E allora è qui chesceglie di essere, in una giornata "piena di tristezza ma anche di speranza", dice ancora a braccio, prima di pronunciare il discorso preparato, assumendosi in prima persona ...