Covid-19: il Bambino Gesù spiega come i più piccoli neutralizzano il virus (Di giovedì 18 marzo 2021) Lo dice uno studio dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù appena pubblicato su “Cell Reports”: i bambini neutralizzano meglio dei grandi il Covid-19. Lo stesso studio ha anche identificato le caratteristiche immunologiche di coloro che sconfiggono prima l’infezione da SARS-CoV-2. Già a inizio pandemia i quotidiani evidenziavano come i piccoli pazienti colpiti da Coronavirus avessero un decorso più rapido della malattia e sintomi più lievi degli adulti. Era necessario capire come facessero a neutralizzare prima il Covid-19. Per cercare la risposta l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha unito le forze con l’Università di Padova e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. E il risultato è stato ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 18 marzo 2021) Lo dice uno studio dell’Ospedale Pediatricoappena pubblicato su “Cell Reports”: i bambinimeglio dei grandi il-19. Lo stesso studio ha anche identificato le caratteristiche immunologiche di coloro che sconfiggono prima l’infezione da SARS-CoV-2. Già a inizio pandemia i quotidiani evidenziavanopazienti colpiti da Coronaavessero un decorso più rapido della malattia e sintomi più lievi degli adulti. Era necessario capirefacessero a neutralizzare prima il-19. Per cercare la risposta l’Ospedale Pediatricoha unito le forze con l’Università di Padova e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. E il risultato è stato ...

