Covid-19 | i dati del 18 marzo | 24 935 i nuovi casi I morti sono stati 423

(Di giovedì 18 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore24.935 icontagiatia fronte di 353.737 tamponi. I decessi423 mente i guariti registrati15.976. Ancora in lieve aumento il tasso di positività 7,0% (+0,8%). L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid: sono 23.059 i positivi in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, che portano… - emergency_ong : #Vaccino #Covid19: “L’82% DEGLI ITALIANI CONTRARIO AL MONOPOLIO DELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA” - tutti i dati del son… - RaiNews : 'Abbiamo autorizzato vaccini che possono evitare le morti da Covid. Gli eventi avversi sono molto rari, e dobbiamo… - MariaStellabra : RT @RaiNews: I dati #Covid in Italia - quartomiglio : Covid-19, 18 marzo 2021: a Roma e nel Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dati

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione deialla Protezione Civile.della Regione Sono 121 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna , secondo il bollettino di oggi, 18 marzo. Registrata inoltre una vittima . Sale al 3% il tasso di positività al19 nella ...I dati del ministero della Salute. I tamponi effettuati sono stati 353.737 con il tasso di positività che si attesta al 7% ...Secondo il bollettino di oggi, giovedì 18 marzo 2021, del Ministero della Salute sull'emergenza Covid-19 sono 24.935 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri ne erano ...