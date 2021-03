Covid 19: anticorpi monoclonali, Generale Figliuolo ne acquista 150.000 dosi (Di giovedì 18 marzo 2021) Stando agli studi fin qui effettuati, gli anticorpi monoclonali somministrati nella fase iniziale della malattia, come detto, produrrebbero effetti benefici in 3 malati su 4 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 18 marzo 2021) Stando agli studi fin qui effettuati, glisomministrati nella fase iniziale della malattia, come detto, produrrebbero effetti benefici in 3 malati su 4 L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

VanityFairIt : Durante la gravidanza, la madre aveva ricevuto il Vaccino Moderna. Questo risultato, unito ad altri studi precedent… - zaiapresidente : ?? ANTICORPI MONOCLONALI CONTRO IL COVID / Ne ha parlato ieri in diretta la dottoressa Scroccaro, dal minuto 22'20'… - kastalrogo : boris johnson si vaccina con #astrazeneca, pur avendo avuto il COVID ed avendo sviluppato gli anticorpi: quanto ris… - Jo_fer7 : @4everAnnina Magari leggi l'articolo prima di commentare a cazxo. 'Il protocollo prevede che ... a ricevere il… - Marco67Milano : @Agenzia_Ansa Io non capisco, ho amici che hanno fatto il covid e in famiglia almeno uno, non solo non lo ha preso… -