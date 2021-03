Così Nerina Toci fotografa la grazia e il mistero della Sicilia

(Di giovedì 18 marzo 2021) «Un tempo il mio sguardo veniva condizionato dai sogni, dalla superficie emotiva, dove il punto focale era l’indagine sulla mia identità e su ciò che rappresentava il reale per me. A oggi il mio tentativo secondo è di catturare la struttura dell’identità universale attraverso l’esperienza sensibile. Mi pongo una domanda: che cosa è il reale?». Queste parole sono dinata a Tirana, in Albania, nel 1988, ma da molti anni in(sua terra d’adozione) e considerata tra le più interessanti giovani fotografe contemporanee. Con queste parole prova a raccontare la recente uscita del suo nuovo libro fotografico, “Un seme di collina” (pagine 178, euro 30), curato da Davide di Maggio ed edito da Fondazione Mudima, con contributi di Achille Bonito Oliva, Lorand Hegyi e Dominique Stella, oltre a uno ...

rumba_magica : @nmirotti @TheN0b0dy È così Nerina - MariM64768014 : @nmirotti Non è incredibile, Nerina ,è così, anche perché siamo tanto brave a nascondere e nasconderci, poi ,mettic… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Nerina

LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

...come i fattori di discontinuità, per individuare le possibili conseguenze di medio - lungo periodo. Con l'incontro di sabato 10 aprile il focus si sposterà sulla sanità pubblica con......notti " assicura il sei colte campione del mondo comasco " per godere lo spettacolo di barche... a bordo di Spirit Of". ...