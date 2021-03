Così Mediaset celebra la Giornata Nazionale delle vittime dell’epidemia di Coronavirus (Di giovedì 18 marzo 2021) «La memoria non si spegne». È questo lo slogan scelto da Mediaset che oggi, giovedì 18 marzo, ha scelto di commemorare la Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus con la massima intensità, attraverso un contenuto video di trenta secondi dedicato a chi non ce l'ha fatta proprio a causa della pandemia. Il filmato andrà in onda più volte durante la Giornata su tutte le reti Mediaset. Inoltre sarà trasmesso in alcuni programmi un breve filmato intitolato «In ricordo di chi vivrà per sempre» mentre i programmi in onda e, scelta inconsueta, persino i telegiornali del gruppo, osserveranno alcuni istanti di silenzio assoluto «per trasmettere il messaggio della Giornata nel modo più forte possibile». Attraverso ... Leggi su panorama (Di giovedì 18 marzo 2021) «La memoria non si spegne». È questo lo slogan scelto dache oggi, giovedì 18 marzo, ha scelto di commemorare lain memoriadell'epidemia dicon la massima intensità, attraverso un contenuto video di trenta secondi dedicato a chi non ce l'ha fatta proprio a causa della pandemia. Il filmato andrà in onda più volte durante lasu tutte le reti. Inoltre sarà trasmesso in alcuni programmi un breve filmato intitolato «In ricordo di chi vivrà per sempre» mentre i programmi in onda e, scelta inconsueta, persino i telegiornali del gruppo, osserveranno alcuni istanti di silenzio assoluto «per trasmettere il messaggio dellanel modo più forte possibile». Attraverso ...

Advertising

selishardliquor : RT @annamobene0: T 'isola off andrà su mediaset play, forse anche su Italia uno in seconda serata oppure sul 55.. Da vedere' E LO DICI COS… - ridursi_cosi : @LaliGeromel @Hanyauku___ non me ne parlare guarda: prima volta che vedo il gf, prima volta che vedo l'isola, accou… - avni00499711 : RT @annamobene0: T 'isola off andrà su mediaset play, forse anche su Italia uno in seconda serata oppure sul 55.. Da vedere' E LO DICI COS… - vuoiC0ndurreTu : RT @annamobene0: T 'isola off andrà su mediaset play, forse anche su Italia uno in seconda serata oppure sul 55.. Da vedere' E LO DICI COS… - annamobene0 : T 'isola off andrà su mediaset play, forse anche su Italia uno in seconda serata oppure sul 55.. Da vedere' E LO D… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Mediaset Studenti in Dad? Quasi tutti chattano, 9 su 10 mangiano, c'è anche chi cucina ... solamente il 35% dice di aver appreso in modo più efficace i contenuti delle lezioni e appena il 23% dice di essere stato invogliato a studiare da una situazione così anomala e inedita. Per questo, ...

Covid, riunione straordinaria dell'Ema su AstraZeneca: posticipata la conferenza finale Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un tweet scritto in italiano. 18 mar 14:56 Sardegna, Solinas: "Più controlli, da oggi isola blindata" 'Da oggi fino al 6 aprile la ...

Mediaset, Pier Silvio Berlusconi vuole creare il polo europeo della tv Corriere della Sera ... solamente il 35% dice di aver appreso in modo più efficace i contenuti delle lezioni e appena il 23% dice di essere stato invogliato a studiare da una situazioneanomala e inedita. Per questo, ...la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un tweet scritto in italiano. 18 mar 14:56 Sardegna, Solinas: "Più controlli, da oggi isola blindata" 'Da oggi fino al 6 aprile la ...