Cos’è e come funzionerà il Green Digital Pass europeo (Di giovedì 18 marzo 2021) Mercoledì 17 marzo la Commissione europea ha presentato una proposta legislativa per l’introduzione del Green Digital Pass, una sorta di Passaporto vaccinale. Il documento accerterà l’avvenuta vaccinazione dell’intestatario, garantendogli la possibilità di viaggiare nel territorio dell’ UE evitando test e quarantena. Consiglio e Parlamento europeo dovrebbero approvare la proposta entro la prima metà di giugno. L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 18 marzo 2021) Mercoledì 17 marzo la Commissione europea ha presentato una proposta legislativa per l’introduzione del, una sorta diaporto vaccinale. Il documento accerterà l’avvenuta vaccinazione dell’intestatario, garantendogli la possibilità di viaggiare nel territorio dell’ UE evitando test e quarantena. Consiglio e Parlamentodovrebbero approvare la proposta entro la prima metà di giugno. L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

MiC_Italia : Unità d’Italia, @dariofrance: «Cultura motore ripartenza. Mai come in questo periodo abbiamo capito cos’è l’Italia… - Corriere : «Passaporto vaccinale Ue»: ecco come funziona. I tre modi per tornare a viaggiare nell... - Internazionale : Che cos’è lo ius soli di cui parla Enrico Letta e come è nata l’idea di una riforma dell’attuale legge sulla cittad… - EmilianoVerga : RT @camcom_milomb: #Dizionario40 - le parole dell’innovazione: la parola di oggi è #CRM! Sai cos'è e come utilizzarlo per mantenere una rel… - fabriziobarca : RT @AndreaRoventini: @fabriziobarca Fabrizio, ma veramente siamo a questo punto? Ti tocca spiegare agli economisti accademici che cos'è e c… -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è come Classifica discesa libera femminile Val di Fassa 2021: bis di Lara Gut-Behrami DiscoveryAlps - Incontrarsi sulle Alpi