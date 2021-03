Coronavirus, vaccino AstraZeneca: oggi alle 16.00 conferenza dell’Ema (Di giovedì 18 marzo 2021) È attesissimo e fondamentale il parere dell’Ema in merito al vaccino AstraZeneca: la conferenza stampa si terrà oggi alle ore 16.00 Dovrebbe arrivare oggi in conferenza il parere dell’Ema riguardo al vaccino AstraZeneca (fonte pixabey)Giorni caotici, frenetici e, soprattutto, pieni di dubbi e incertezze. Da quando Germania e Olanda hanno sospeso la somministrazione del vaccino AstraZeneca e, poco dopo, l’Italia ha seguito il filone, i cittadini sono in attesa di comprendere e, soprattutto, di ricevere rassicurazioni in merito. Sospensione che è stata definita “momentanea” e “cautelativa” dall’Aifa attraverso un comunicato stampa giunto qualche giorno fa. Mentre ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 18 marzo 2021) È attesissimo e fondamentale il parerein merito al: lastampa si terràore 16.00 Dovrebbe arrivareinil parereriguardo al(fonte pixabey)Giorni caotici, frenetici e, soprattutto, pieni di dubbi e incertezze. Da quando Germania e Olanda hanno sospeso la somministrazione dele, poco dopo, l’Italia ha seguito il filone, i cittadini sono in attesa di comprendere e, soprattutto, di ricevere rassicurazioni in merito. Sospensione che è stata definita “momentanea” e “cautelativa” dall’Aifa attraverso un comunicato stampa giunto qualche giorno fa. Mentre ...

Advertising

PagellaPolitica : Dalle cure domiciliari all’idrossiclorochina, passando per l’inutilità dei lockdown e la mortalità del vaccino: abb… - Affaritaliani : Lo Sputnik è disponibile, perché l'Italia non lo vuole? Perché i 'sovranisti' nel governo non lo richiedono?… - Corriere : Anche la Svezia sospende il vaccino di AstraZeneca - KZeneise : RT @UAAR_it: #DonLivioFanzaga su #RadioMaria, tra #integralismo e #complottismo: '#Coronavirus punizione di #dio contro idolo della #scienz… - 1956lia : RT @UAAR_it: #DonLivioFanzaga su #RadioMaria, tra #integralismo e #complottismo: '#Coronavirus punizione di #dio contro idolo della #scienz… -