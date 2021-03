Coronavirus Sicilia, il bollettino del 18 marzo 2021: 789 nuovi casi, la situazione a Palermo (Di giovedì 18 marzo 2021) Sono 789 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 26.163 i tamponi processati tra molecolari e test rapidi.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a giovedì 18 marzo 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi sale al 3% . 731 (-3) sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale, di cui 117 (+1) in terapia intensiva. 14.115 sono le persone in isolamento domiciliare. I nuovi decessi sono 14, mentre i guariti appena 279. Ad oggi le vittime del virus sono 4.397 (+14).Di seguito la situazione contagi nelle maggiori città.Palermo 225, Catania 202, Agrigento 75, Siracusa 50, Enna 28, Ragusa 43, Caltanissetta 45, ... Leggi su mediagol (Di giovedì 18 marzo 2021) Sono 789 idi positività alemersi innelle ultime 24 ore. 26.163 i tamponi processati tra molecolari e test rapidi.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a giovedì 18. Il rapporto tra contagiati e tamponi sale al 3% . 731 (-3) sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale, di cui 117 (+1) in terapia intensiva. 14.115 sono le persone in isolamento domiciliare. Idecessi sono 14, mentre i guariti appena 279. Ad oggi le vittime del virus sono 4.397 (+14).Di seguito lacontagi nelle maggiori città.225, Catania 202, Agrigento 75, Siracusa 50, Enna 28, Ragusa 43, Caltanissetta 45, ...

