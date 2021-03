Coronavirus, sempre più critica la situazione in Brasile: ospedali pieni (Di giovedì 18 marzo 2021) In Brasile un ragazzo di soli 22 anni è morto dopo che non è riuscito a trovare un posto nelle terapie intensive della città di San Paolo. Covid, terapie intensive piene in Brasile: ragazzo muore a San Paolo su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 18 marzo 2021) Inun ragazzo di soli 22 anni è morto dopo che non è riuscito a trovare un posto nelle terapie intensive della città di San Paolo. Covid, terapie intensive piene in: ragazzo muore a San Paolo su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sempre Covid da record in mezza Europa, la Francia si blinda Fortunatamente poco toccate dalla prima ondata di coronavirus, purtroppo anche questi paesi iniziano a fare i conti con le varianti del virus. È sempre l'Oms, attraverso le parole del suo direttore ...

Cts nella tempesta. L'ingegnere Gerli si dimette, polemiche sulla mancanza dell'Inail ...finita al centro dell'attenzione per il fatto che le sue previsioni sull'andamento del coronavirus ... nella quale sempre si è fatto rientrare Sergio Iavicoli, direttore del dipartimento di medicina, ...

La lotta al coronavirus, se i medici di famiglia dicono sempre no ilmattino.it Coronavirus: dati un aumento Italia e Lombardia, dati del Coronavirus in aumento sensibile nel bollettino di giovedì 18 marzo. Ecco tutte le voci a livello nazionale e regionale 24.935 nuovi contagi contro 23.059 in tutta Italia, ...

Covid-19, le nuove raccomandazioni: distanza e quarantena per i vaccinati Emergenza sanitaria da Coronavirus: il Ministero della Salute insieme a Aifa ed Iss ha definito nuove raccomandazioni e norme utili ...

