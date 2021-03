Coronavirus, salgono i nuovi casi nel Lazio: 1.963 positivi in 24 ore. Ecco il bollettino delle Asl (Di giovedì 18 marzo 2021) Su oltre 15.000 tamponi nel Lazio e oltre 20.000 antigenici (per un totale di oltre 36.000 test) nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 1.963 casi positivi (+235 rispetto alla giornata di ieri). 23 i pazienti deceduti e 1.300 quelli guariti. “Aumentano i decessi, i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. I casi a Roma città sono a quota 800. La stima del valore RT è in calo” – commenta l’assessore D’Amato. Leggi anche: AstraZeneca, arriva il via libera dall’Ema: si riparte con le vaccinazioni in Italia Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 340 i casi nelle ultime 24h e si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 marzo 2021) Su oltre 15.000 tamponi nele oltre 20.000 antigenici (per un totale di oltre 36.000 test) nelle ultime 24 ore nelsi sono registrati 1.963(+235 rispetto alla giornata di ieri). 23 i pazienti deceduti e 1.300 quelli guariti. “Aumentano i decessi, i, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto trae tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. Ia Roma città sono a quota 800. La stima del valore RT è in calo” – commenta l’assessore D’Amato. Leggi anche: AstraZeneca, arriva il via libera dall’Ema: si riparte con le vaccinazioni in Italianel: la situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 340 inelle ultime 24h e si ...

zazoomblog : Coronavirus salgono i nuovi casi nel Lazio: 1.963 positivi in 24 ore. Ecco il bollettino delle Asl - #Coronavirus… - CorriereCitta : #Coronavirus, salgono i nuovi casi nel Lazio: 1.963 positivi in 24 ore. Ecco il bollettino delle Asl - ekuonews : Coronavirus, in Abruzzo altri 462 casi e 9 decessi: i positivi salgono a 61387 - ardovig : RT @IlFriuli: Coronavirus, 1.058 nuovi casi e 19 decessi in Fvg. Salgono a 77 i ricoveri nelle terapie intensive, mentre sono 545 quelli ne… - pauligurize : RT @IlFriuli: Coronavirus, 1.058 nuovi casi e 19 decessi in Fvg. Salgono a 77 i ricoveri nelle terapie intensive, mentre sono 545 quelli ne… -