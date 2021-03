Coronavirus, quali sono le probabilità di riprenderlo? La risposta nel maxi-studio danese (Di giovedì 18 marzo 2021) Coronavirus, posso riammalarmi? Questo nodo è stato dibattuto a lungo e studiato con attenzione dagli esperti. Infatti, se nei primi mesi di pandemia vi era la certezza che, una volta infettati e guariti, fosse impossibile prendere il Coronavirus nuovamente, si sono poi moltiplicati i casi di reinfezione. La Danimarca ha condotto il primo studio su larga scala per studiare a fondo il problema dell’immunità. I risultati, pubblicati su ‘The Lancet’, rivelano che ancora una volta sono gli anziani i più colpiti. Lo studio danese Dallo studio danese emerge che gli over 65 sono più a rischio di contagiarsi una volta guariti dalla prima infezione da Covid-19. Infatti, in questa fascia d’età la protezione da infezioni ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 18 marzo 2021), posso riammalarmi? Questo nodo è stato dibattuto a lungo e studiato con attenzione dagli esperti. Infatti, se nei primi mesi di pandemia vi era la certezza che, una volta infettati e guariti, fosse impossibile prendere ilnuovamente, sipoi moltiplicati i casi di reinfezione. La Danimarca ha condotto il primosu larga scala per studiare a fondo il problema dell’immunità. I risultati, pubblicati su ‘The Lancet’, rivelano che ancora una voltagli anziani i più colpiti. LoDalloemerge che gli over 65più a rischio di contagiarsi una volta guariti dalla prima infezione da Covid-19. Infatti, in questa fascia d’età la protezione da infezioni ...

