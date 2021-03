Coronavirus, Mario Sorlini: «Ad Albino morivano come mosche. E noi medici non sapevamo da dove cominciare» (Di giovedì 18 marzo 2021) Il decano dei dottori della cittadina: «In marzo ho perso 25 assistiti in 21 giorni. In coda dietro alla colonna dei camion dell’esercito che trasportavano le bare mi aggrappai al volante chiedendomi perché Dio ci stesse facendo tutto questo» Leggi su corriere (Di giovedì 18 marzo 2021) Il decano dei dottori della cittadina: «In marzo ho perso 25 assistiti in 21 giorni. In coda dietro alla colonna dei camion dell’esercito che trasportavano le bare mi aggrappai al volante chiedendomi perché Dio ci stesse facendo tutto questo»

