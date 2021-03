Coronavirus Liguria, il bollettino: casi +324, stabile la pressione sugli ospedali (Di giovedì 18 marzo 2021) Terapie intensive e ospedalizzazioni stabili se non in discesa : la Liguria vede una pressione delle strutture sanitarie nella norma, dopo settimane difficili, settimane in chiaroscuro con dati che ... Leggi su lanazione (Di giovedì 18 marzo 2021) Terapie intensive ezzazioni stabili se non in discesa : lavede unadelle strutture sanitarie nella norma, dopo settimane difficili, settimane in chiaroscuro con dati che ...

Advertising

RegLiguria : GIORNATA NAZIONALE IN RICORDO DELLE VITTIME DEL COVID Oggi la Liguria e l’Italia ricordano le vittime del Coronav… - AskdataCovid : #Coronavirus, comunicato in data: 18 Marzo 2021 per la regione Liguria. 324 i nuovi casi accertati con 7.040 tampo… - telecitynews24 : ?? CORONAVIRUS LIGURIA, 324 NUOVI CASI E 11 DECESSI ?? 3.850 tamponi molecolari e 3.190 antigenici effettuati ??… - BabboleoNews : #Coronavirus in #Liguria: sono 324 i nuovi #positivi su 3.850 #tamponi, con un tasso di #positività all'8,4%. Si re… - MarioGuglielmi : Coronavirus, 2 decessi a Sanremo, 11 in totale in Liguria (Dati del bollettino del 18 marzo) -