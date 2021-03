Coronavirus Italia, il bollettino del 18 marzo 2021: 24.935 nuovi casi e 423 decessi. La situazione nazionale (Di giovedì 18 marzo 2021) Sono 24.935 nuovi casi di Coronavirus in Italia e 423 i decessi registrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a giovedì 18 marzo 2021. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.nuovi casi: 24.935 (ieri 23.059)casi testati: 120510 (ieri 117709)Tamponi (diagnostici e di controllo): 353.737 (ieri 369.084)molecolari: 207241 di cui 22653 positivi pari al 10.93% (ieri 9.79)rapidi: 962248 di cui 1464 positivi pari al 0.15% (ieri 1.77%)Attualmente positivi: 547.510, +8502 (ieri +2893)Ricoverati: 26.694, +177 (ieri 26.517, +419 ... Leggi su mediagol (Di giovedì 18 marzo 2021) Sono 24.935diine 423 iregistrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a giovedì 18. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.: 24.935 (ieri 23.059)testati: 120510 (ieri 117709)Tamponi (diagnostici e di controllo): 353.737 (ieri 369.084)molecolari: 207241 di cui 22653 positivi pari al 10.93% (ieri 9.79)rapidi: 962248 di cui 1464 positivi pari al 0.15% (ieri 1.77%)Attualmente positivi: 547.510, +8502 (ieri +2893)Ricoverati: 26.694, +177 (ieri 26.517, +419 ...

