Coronavirus in Italia | quasi 25mila contagi | tasso positività sale al 7%

(Teleborsa) – Secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute, sono 24.935 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nel nostro Paese a fronte di circa 353 mila tamponi, con il tasso di positività che sale al 7% (+ 0,8 rispetto a ieri). Ancora alto, purtroppo, il numero delle vittime, 423, che portano il totale a 103.855 da inizio epidemia. "Tutti i numeri della pandemia sono in aumento", evidenzia il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, nella settimana 10-16 marzo. "Rispetto alla settimana precedente – rileva il rapporto – c'è un ulteriore incremento dei nuovi casi (157.677 contro 145.659) e dei decessi (2.522 contro 2.191). Nella giornata di oggi, Il Presidente del Consiglio,Mario Draghi, ha partecipato a Bergamo alla Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da coronavirus.

