Coronavirus, giovedì 18 marzo: sono 1.963 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma – “Oggi su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (-1.688) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 36 mila test, si registrano 1.963 casi positivi (+235), 23 i decessi (+3) e +1.300 i guariti. Aumentano i decessi, i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. I casi a Roma città sono a quota 800. La stima del valore RT è in calo”, queste le parole dell’assessore alla sanità Alessio D’Amato. Nella Asl Roma 1 sono 340 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. sono diciannove i ricoveri. Si registrano cinque decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 361 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma – “Oggi su oltre 15 mila tamponi nel(-1.688) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 36 mila test, si registrano 1.963 casi positivi (+235), 23 i decessi (+3) e +1.300 i guariti. Aumentano i decessi, i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. I casi a Roma cittàa quota 800. La stima del valore RT è in calo”, queste le parole dell’assessore alla sanità Alessio D’Amato. Nella Asl Roma 1340 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.diciannove i ricoveri. Si registrano cinque decessi con patologie. Nella Asl Roma 2361 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o ...

