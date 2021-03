Coronavirus, è il giorno del parere dell'Ema sul vaccino AstraZeneca (Di giovedì 18 marzo 2021) Il giorno dell'atteso verdetto europeo sul vaccino AstraZeneca è arrivato: nel pomeriggio l' Ema renderà noto il risultato delle indagini. Si va verso il via libera da parte degli esperti, perché 'i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 18 marzo 2021) Il'atteso verdetto europeo sulè arrivato: nel pomeriggio l' Ema renderà noto il risultatoe indagini. Si va verso il via libera da parte degli esperti, perché 'i ...

