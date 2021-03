Coronavirus, Angelo Pan: "Vaccinarsi, la gente continua a morire" (Di giovedì 18 marzo 2021) Covid, il primario di Cremona sul vaccino non ha dubbi: è fondamentale farlo. "Impensabile evitarlo per paura, la gente continua a morire", ha detto. Covid, primario di Cremona: “Vaccino importante, il virus uccide” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 18 marzo 2021) Covid, il primario di Cremona sul vaccino non ha dubbi: è fondamentale farlo. "Impensabile evitarlo per paura, la", ha detto. Covid, primario di Cremona: “Vaccino importante, il virus uccide” su Notizie.it.

