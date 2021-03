Coronavirus, ancora tanti morti. Gimbe: terapie intensive oltre 40% in 10 regioni (Di giovedì 18 marzo 2021) Sono 24.935 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, con altri 423 morti, dato che porta il totale ufficiale delle vittime a 103.885 decessi. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri i nuovi casi erano 23.059 mentre le vittime 431.A Fronte di 353.737 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (ieri i test erano stati 369.084), il tasso di positività cresce ancora a 7,0% (+0,8%). Sono 3.333 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 16 più di ieri nel saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 249, secondo i dati del ministero della Salute (ieri erano stati 324). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 26.694 persone, con un incremento di 177 unità nelle ultime 24 ore di unità. I guariti di oggi sono 15.976 e le dosi di vaccino somministrate arrivano a ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 18 marzo 2021) Sono 24.935 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, con altri 423, dato che porta il totale ufficiale delle vittime a 103.885 decessi. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri i nuovi casi erano 23.059 mentre le vittime 431.A Fronte di 353.737 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (ieri i test erano stati 369.084), il tasso di positività crescea 7,0% (+0,8%). Sono 3.333 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 16 più di ieri nel saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 249, secondo i dati del ministero della Salute (ieri erano stati 324). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 26.694 persone, con un incremento di 177 unità nelle ultime 24 ore di unità. I guariti di oggi sono 15.976 e le dosi di vaccino somministrate arrivano a ...

Advertising

MediasetPlay : Siete la voce che non smetteremo mai di ascoltare. Il silenzio che fa ancora rumore. Il ricordo che vivrà per sempr… - sole24ore : #Coronavirus, ieri in Italia 502 #morti. Era dal 26 gennaio che non si registrava un numero così alto di decessi in… - Ticinonline : Astrazeneca in Svizzera? Mancano ancora «dati solidi» #svizzera #swissmedic #astrazeneca #coronavirus - Sara_Zeneize : 18 Marzo 2020. #barediBergamo #Covid #lutto #coronavirus Abbiamo ancora così tanta energia per discutere di grandiose puttanate????? #BASTA - PetroneIvan : RT @Annaelegalita: @MinisteroSalute I colpevoli hanno un nome e un cognome,e ancora siedono sulle dorate poltrone! La verità verrà fuori,io… -