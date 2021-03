Coronavirus | 24 935 nuovi casi e 423 decessi in 24 ore

(Di giovedì 18 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Covid corre e la crescita dei contagi in Italia prosegue. Ipositivi nelle ultime 24 ore – secondo i dati del ministero della Salute – sono 24.935, quasi 2 mila in più rispetto a ieri quando invece si erano contati 23.059positivi, a fronte di 353.737 tamponi processati e che fa incrementare l'indice di positività al 7%. Leggero decremento delle vittime: 423 contro i 431 di ieri. I guariti sono 15.976 mentre gli attuali positivi crescono di 8.502 unità a 547.510.Per quanto riguarda i ricoveri si registra anche oggi una lenta e progressiva crescita: 26.694 (+117) sono ricoverati nei reparti ordinari, mentre nelle terapie intensive si trovano ad oggi 3.333 degenti (+16) con 249ingressi (dato che ferma il costante trend di crescita degli ultimi giorni). In isolamento domiciliare vi sono 517.483 ...

