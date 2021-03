Corona virus: Italia, 547510 attualmente positivi a test (+8502 in un giorno) con 103855 decessi (423) e 2655346 guariti (15976). Totale di 3306711 casi (24935) Dati della protezione civile: effettuati 353737 tamponi (Di giovedì 18 marzo 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 547510 attualmente positivi a test (+8502 in un giorno) con 103855 decessi (423) e 2655346 guariti (15976). Totale di 3306711 casi (24935) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 353737 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 18 marzo 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(423) e).di) proviene da Noi Notizie..

Advertising

Anto12524830 : RT @fran_ozgegurel: Buongiorno così ?????? per non dimenticare chi ha perso la vita a causa del corona virus ?? #18marzo #ItaliaMia https://t… - funkbit85 : RT @PaoloMaddalenaA: È il neoliberismo menzognero che sta trionfando, nascondendo, la verità con mezzi in ogni modo, compreso il sogno del… - Caffe_Graziella : RT @PaoloMaddalenaA: È il neoliberismo menzognero che sta trionfando, nascondendo, la verità con mezzi in ogni modo, compreso il sogno del… - Raffenja1 : @Fra_tante3 Scusa ma , tutta plastica che arriva dalla Cina , se apri le scatole ci può essere dentro il Corona virus - Viweb : Yaze yasenza bo i corona virus ??. -