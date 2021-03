Corona, Cassazione boccia il ricorso: 'Dovrà scontare di nuovo i 9 mesi' (Di giovedì 18 marzo 2021) commenta Fabrizio Corona Dovrà scontare di nuovo 9 mesi di reclusione che aveva già scontato, in affidamento terapeutico, tra febbraio e novembre 2018. Lo ha deciso la Cassazione, che ha dichiarato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 18 marzo 2021) commenta Fabriziodidi reclusione che aveva già scontato, in affidamento terapeutico, tra febbraio e novembre 2018. Lo ha deciso la, che ha dichiarato ...

