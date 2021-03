(Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo la notizia, arrivata nella giornata di ieri, dell’indagine aperta sul procuratore di calcio Marioe sulla sua società Marat Football Managment, accusati di aver evaso il fisco, è arrivata la risposta dell’avvocato Guido Furgiuele, difensore del procuratore che gestisce, tra gli altri, Hysaj, Mario Rui, Di Lorenzo, Tutino e Veretout «Aè stata contestata la deducibilità di costi sostenuti nel 2018 e nel 2019 per sponsorizzazioni sportive, scouting e spese pubblicitarie. L’indagato professa la sua innocenza rispetto alle accuse perché i costi contestati riguardano spese coerenti con il settore in cui opera Marat Football Management S.r.l. e pertanto sono legittimamente dedotte dal reddito» In un primo tempo, riporta il Corriere del Mezzogiorno, le indagini, condotte dGuardia di Finanza, avevano lasciato ...

Advertising

napolista : Cormezz: caso #Giuffredi, si era pensato ad operazioni riconducibili alla criminalità organizzata L’avvocato del p… -

Ultime Notizie dalla rete : Cormezz caso

IlNapolista

Intanto De Laurentiis valuta e medita Il presidente non si è mai fatto trovare impreparato e nelin cui l'attesa svolta non dovesse arrivare, si confronta con il suo entourage, inizia a capire ...Sul. Sulla pashmina usata per impiccarsi sono state trovate tracce di Dna maschile. Intanto la Procura ha aperto un nuovo fascicolo per frode processuale Ildi Tiziana Cantone potrebbe essere ...Il continuo riproporre l'argomento non aiuta il Napoli di Gattuso a restare concentrato per portare a casa la missione della qualificazione alla Champions ...C’è stato un tiro al piccione contro l’allenatore. Alvino: "L'aria è cambiata in casa Napoli, gli atteggiamenti del presidente piacciono a Gattuso". Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato alcune ...