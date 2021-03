Continuano le vaccinazioni a Tempio, ma molti hanno disdetto la prenotazione (Di giovedì 18 marzo 2021) ... 64 visits today) Notizie Simili: vaccinazioni a Tempio, i numeri da chiamare per gli… A Tempio molti anziani cancellano la prenotazione… Cadono i capelli? Alcuni farmaci fanno miracoli ... Leggi su galluraoggi (Di giovedì 18 marzo 2021) ... 64 visits today) Notizie Simili:, i numeri da chiamare per gli… Aanziani cancellano la… Cadono i capelli? Alcuni farmaci fanno miracoli ...

Advertising

RobTallei : Gli ospedali tornano a riempirsi, i più deboli continuano a morire, l'Italia si richiude. Si può dire che (salvo i… - AnffasModica : RT @fishonlus: #vaccini uscire dal caos. La denuncia e la proposta della @fishonlus #17marzo @istsupsan @MinisteroSalute @VITAnonprofit @n… - BroccoloGina : @francofontana43 @Corriere Se le vaccinazioni continuano con questo ritmo,campa cavallo! Confusione infinita prenot… - alessacart : RT @SardiniaPost: #Covid ?? La Giunta Solinas non ha chiuso alcun accordo coi medici di famiglia. Questo è uno dei motivi per cui le vaccina… - PiuValliTV : CONTINUANO LE VACCINAZIONI A ISEO C'è stato modo di sottolinearlo in più occasioni,m ma ancora una volta, come ac… -