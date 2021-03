Conte ricorda i "giorni terribili" di Bergamo, "nel dolore il nostro riscatto come comunità" (Di giovedì 18 marzo 2021) “Il ricordo di tante vite spezzate, il dolore per tanti affetti perduti ci deve ora trasmettere la forza per vincere questa sfida. Abbiamo dimostrato di essere una grande comunità nei giorni del dolore. Dimostreremo di esserlo anche nei giorni della speranza e del riscatto. Li attendiamo presto”. Così Giuseppe Conte in un post su Facebook in occasione della Giornata nazionale per le vittime del Covid. Un messaggio, quello dell’ex premier, accompagnato da una delle foto simbolo dei giorni più bui della prima ondata: la foto dei camion militari che trasportavano fuori città centinaia di bare. “Esattamente un anno fa questa fotografia, scattata da un balcone di Bergamo, si diffuse rapidamente in tutto il mondo, divenendo la tragica icona ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 marzo 2021) “Il ricordo di tante vite spezzate, ilper tanti affetti perduti ci deve ora trasmettere la forza per vincere questa sfida. Abbiamo dimostrato di essere una grandeneidel. Dimostreremo di esserlo anche neidella speranza e del. Li attendiamo presto”. Così Giuseppein un post su Facebook in occasione della Giornata nazionale per le vittime del Covid. Un messaggio, quello dell’ex premier, accompagnato da una delle foto simbolo deipiù bui della prima ondata: la foto dei camion militari che trasportavano fuori città centinaia di bare. “Esattamente un anno fa questa fotografia, scattata da un balcone di, si diffuse rapidamente in tutto il mondo, divenendo la tragica icona ...

