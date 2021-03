Conte non è ancor arrivato e già batte cassa: vuole 3000 euro da ogni grillino. E’ rivolta (Di giovedì 18 marzo 2021) M5S e Conte, le nozze partono male. L’ex premier non è ancora arrivato e già batte cassa, suscitando malumori, se mai ce ne fosse bisogno. Di questi tempi sta lavorando per costruire le basi del nuovo progetto politico, che vedrà nascere un movimento radicalmente diverso da quello fondato da Gian Roberto Casaleggio. Un retroscena del Corriere della Sera riferisce che proprio a inizio settimana, Conte avrebbe incontrato Vito Crimi e gli altri esponenti del Movimento: ruoli e struttura sarebbero stati i temi attenzionati per stabilire il nuovo assetto dei grillini “governisti”. Ma è il nuovo sistema di rendicontazione interna che avrebbe già causato diversi mal di pancia. Conte e M5S: le nozze partono male E qui sono iniziate le dolenti note. ogni ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 marzo 2021) M5S e, le nozze partono male. L’ex premier non èe già, suscitando malumori, se mai ce ne fosse bisogno. Di questi tempi sta lavorando per costruire le basi del nuovo progetto politico, che vedrà nascere un movimento radicalmente diverso da quello fondato da Gian Roberto Casaleggio. Un retroscena del Corriere della Sera riferisce che proprio a inizio settimana,avrebbe incontrato Vito Crimi e gli altri esponenti del Movimento: ruoli e struttura sarebbero stati i temi attenzionati per stabilire il nuovo assetto dei grillini “governisti”. Ma è il nuovo sistema di rendicontazione interna che avrebbe già causato diversi mal di pancia.e M5S: le nozze partono male E qui sono iniziate le dolenti note....

