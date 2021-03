Conte lavora al nuovo M5S ma resta il nodo Rousseau (Di giovedì 18 marzo 2021) Non un nuovo leader ma un nuovo Movimento: l'idea che Giuseppe Conte sta mettendo a fuoco in queste settimane dopo aver ricevuto da Beppe Grillo in persona l'incarico di "ridisegnare" il M5S non è quella di una semplice manutenzione. L'ex presidente del Consiglio, racconta una fonte stellata di alto livello, "adesso ha le idee molto più chiare, ha parlato con molte persone". La tempistica della presentazione del M5S nuova edizione non dovrebbe essere troppo stringente, su questo diversi interlocutori concordano: non questa settimana ma "entro Pasqua si chiude". Conte per ora affida la sua immagine pubblica a un post su Facebook dedicato all'anniversario dell'Unità d'Italia, con un accenno di linea politica, però, dato dalla citazione fra le righe del secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, vero e proprio ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 18 marzo 2021) Non unleader ma unMovimento: l'idea che Giuseppesta mettendo a fuoco in queste settimane dopo aver ricevuto da Beppe Grillo in persona l'incarico di "ridisegnare" il M5S non è quella di una semplice manutenzione. L'ex presidente del Consiglio, racconta una fonte stellata di alto livello, "adesso ha le idee molto più chiare, ha parlato con molte persone". La tempistica della presentazione del M5S nuova edizione non dovrebbe essere troppo stringente, su questo diversi interlocutori concordano: non questa settimana ma "entro Pasqua si chiude".per ora affida la sua immagine pubblica a un post su Facebook dedicato all'anniversario dell'Unità d'Italia, con un accenno di linea politica, però, dato dalla citazione fra le righe del secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, vero e proprio ...

Ultime Notizie dalla rete : Conte lavora Conte lavora al nuovo M5S. Ma resta il nodo Rousseau Resta da vedere quale sarà la veste finale che Conte darà al suo ruolo di leader e agli organismi ... Si lavora a radicali modifiche statutarie: 'Non credo che ci sarà - racconta la stessa fonte - una ...

Decreto Sostegni, venerdì Cdm Governo Draghi/ Bozza misure: Cig, Cashback, cartelle ... ora cure a casa" LE RICHIESTE DEI SINDACATI Si lavora ad oltranza per giungere alla sintesi finale ... già votati in scostamento di bilancio dal Parlamento negli ultimi giorni del Governo Conte - vedrà ...

