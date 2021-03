Confindustria Salerno | rilancio del turismo | le imprese incontrano l’assessore Casucci

ConfindustriaSa : RT @Costozeroit: La squadra al vertice/3: tra gli otto imprenditori che affiancheranno Antonio Ferraioli nel suo mandato di presidente #Con… - vito_salern : RT @Costozeroit: La squadra al vertice/3: tra gli otto imprenditori che affiancheranno Antonio Ferraioli nel suo mandato di presidente #Con… - Costozeroit : La squadra al vertice/3: tra gli otto imprenditori che affiancheranno Antonio Ferraioli nel suo mandato di presiden… - letimagaldi : RT @ConfindustriaSa: #media #IlMattino Protagonisti del #B20 - la comunità business più autorevole fra gli engagement groups ufficiali del… - ConfindustriaSa : RT @Costozeroit: La squadra al vertice/2: tra gli otto imprenditori che affiancheranno Antonio Ferraioli nel suo mandato di presidente di #… -

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria Salerno

Costozero

Ieri, il Vicepresidente con delega al Turismo di, Vito Cinque ; il Presidente Gruppo Alberghi, Turismo e Tempo Libero di, Giovanniantonio Puopolo ; il Presidente Confcommercio Campania Sede di, ......dal quotidiano edito da, l'area metropolitana barese supera le province di Foggia (5,27 per cento), Macerata (5,22 per cento), Pescara (5 per cento), Firenze (4,70 per cento),(...Ieri il vicepresidente con delega al Turismo di Confindustria Salerno, Vito Cinque, il presidente Gruppo Alberghi, Turismo e Tempo Libero di Confindustria Salerno, Giovanni Antonio Puopolo, il preside ...Verificare le “possibili e urgenti azioni di contrasto alla difficile situazione economica generata dalla pandemia che sta mettendo a dura prova l’intero settore turistico della provincia di Salerno”: ...