Confindustria Caserta, il Tarì hub vaccinale per la campagna anti covid (Di giovedì 18 marzo 2021) Il Tarì come hub vaccinale per la campagna anti covid. E’ questa la disponibilità che i Presidente de il Tarì Vincenzo Giannotti, in sinergia con Confindustria Caserta, ha inteso offrire in questi giorni alla Regione Campania, esprimendo la propria volontà di offrire un concreto contributo, attraverso i propri spazi, risorse e logistica, alle attività di contrasto alla pandemia ancora in corso. Il Tarì da 25 anni, oltre a rappresentare un punto di riferimento per il comparto orafo e argentiero nazionale, svolge anche una importante funzione sociale, offrendo importanti opportunità di formazione professionale e di inserimento nel mondo del lavoro ai migliori talenti della regione. In questa ottica, in sinergia con ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 marzo 2021) Ilcome hubper la. E’ questa la disponibilità che i Presidente de ilVincenzo Giannotti, in sinergia con, ha inteso offrire in questi giorni alla Regione Campania, esprimendo la propria volontà di offrire un concreto contributo, attraverso i propri spazi, risorse e logistica, alle attività di contrasto alla pandemia ancora in corso. Ilda 25 anni, oltre a rappresentare un punto di riferimento per il comparto orafo e argentiero nazionale, svolge anche una importante funzione sociale, offrendo importopportunità di formazione professionale e di inserimento nel mondo del lavoro ai migliori talenti della regione. In questa ottica, in sinergia con ...

Advertising

Casertasera : VACCINAZIONI ANTI COVID-19: LE AZIENDE DI CONFINDUSTRIA CASERTA SCENDONO IN CAMPO. - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Vaccinazioni anti Covid-19: le aziende di Confindustria Caserta scendono in campo per vacci… - casertafocus : VACCINAZIONI ANTI COVID-19 - Le aziende di Confindustria Caserta scendono in campo - Scisciano : Vaccinazioni anti covid-19: le aziende di Confindustria Caserta scendono in campo - TeleradioNews : VACCINAZIONI ANTI COVID-19: LE AZIENDE DI CONFINDUSTRIA CASERTA SCENDONO IN... -