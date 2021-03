Confindustria Avellino, stazione Hirpinia dell’Alta Capacità: firmata l’intesa per la piattaforma logistica (Di giovedì 18 marzo 2021) Si è tenuto lunedì 15 marzo un incontro presso la sede di Confindustria Avellino nel corso del quale è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra i Sindaci dei Comuni irpini interessati dai lavori dell’Alta Capacità lotto Apice -stazione Hirpinia, l’ASI di Avellino, Confindustria Avellino e le Organizzazioni Sindacali. Il Protocollo si pone l’obiettivo di promuovere, sia in ambito istituzionale sia in ambito imprenditoriale, la realizzazione di una piattaforma logistica intermodale di grandi dimensioni in Valle Ufita e dei raccordi infrastrutturali viari necessari per riammagliare la stazione ai Comuni limitrofi. Tale Protocollo intende favorire, altresì, la realizzazione di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 marzo 2021) Si è tenuto lunedì 15 marzo un incontro presso la sede dinel corso del quale è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra i Sindaci dei Comuni irpini interessati dai lavorilotto Apice -, l’ASI die le Organizzazioni Sindacali. Il Protocollo si pone l’obiettivo di promuovere, sia in ambito istituzionale sia in ambito imprenditoriale, la realizzazione di unaintermodale di grandi dimensioni in Valle Ufita e dei raccordi infrastrutturali viari necessari per riammagliare laai Comuni limitrofi. Tale Protocollo intende favorire, altresì, la realizzazione di ...

