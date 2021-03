Confesercenti Campania | Wedding | creiamo liste di priorità vaccinale per sposi e invitati | e il settore ripartirà

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 18 marzo 2021) “alla celebrazione vengano inseriti nelledi– nel rispetto delle categorie più fragili – per far ripartire il comparto”. A dichiararlo è l’imprenditore Luigi Auletta, responsabilee eventi die prescindente della maison Impero Couture. “È forte l’urgenza di ripartire con ricevimenti e piccoli eventi – prosegue – cosa possibile già nel mese di maggio se verrà adottato il protocollo di sicurezzapresentato a Montecitorio il 24 febbraio in presenza dell’onorevole Alessandro Amitrano. Ora proponiamo al Governo un’idea di pianoancora più mirato e preciso, in linea col progetto del Generale Francesco Paolo ...