Confartigianato Fvg: allarme rialzo del 30% materie prime edilizia (Di venerdì 19 marzo 2021) Di fronte ad aumenti a due cifre, i committenti rescindono i contratti per gli interventi. Aziende in difficoltà. «Rincari mai visti in oltre trent'anni di impresa: aumenti del 25-30% su diverse materie prime: dal legno al ferro, agli isolanti e ai prodotti di costruzione necessari in cantiere. Un'impennata che ha come diretta la perdita di diverse commesse da parte delle nostre imprese, perché la committenza non ci sta a un simile rialzo sul costo finale, neppure se l'intervento beneficia del bonus 110 per cento». È l'allarme che lancia il presidente degli Edili di Confartigianato Fvg, Alessandro Zadro, dopo che i primi segnali d'aumento si sono fatti una costante, «con cifre mai viste e, dal nostro osservatorio, ingiustificate», afferma Zadro, preoccupato dal fatto che questo fenomeno rischi ...

