Condono delle cartelle esattoriali fino a 5mila euro: arriva l’ok del Governo (Di giovedì 18 marzo 2021) Tra pochi giorni sarà approvato il Decreto Sostegni. Il Consiglio dei Ministri riceverà la bozza venerdì 19 marzo 2021. Il Decreto contiene oltre ad aiuti e contributi a fondo perduto, alcune misure per la pace fiscale. Uno degli aiuti previsti è la cancellazione delle cartelle esattoriali fino a 5mila euro relative al periodo compreso tra il 2000 e il 2015. cartelle esattoriali Condono fino a 5mila euro È attesa per i prossimi giorni l’approvazione del Decreto Sostegni, primo provvedimento del Governo di Mario Draghi. Il Decreto prevede almeno 32 miliardi di aiuti e contributi a fondo perduto. Un posto centrale nel testo della bozza è dedicato al tema della pace ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 18 marzo 2021) Tra pochi giorni sarà approvato il Decreto Sostegni. Il Consiglio dei Ministri riceverà la bozza venerdì 19 marzo 2021. Il Decreto contiene oltre ad aiuti e contributi a fondo perduto, alcune misure per la pace fiscale. Uno degli aiuti previsti è la cancellazionerelative al periodo compreso tra il 2000 e il 2015.È attesa per i prossimi giorni l’approvazione del Decreto Sostegni, primo provvedimento deldi Mario Draghi. Il Decreto prevede almeno 32 miliardi di aiuti e contributi a fondo perduto. Un posto centrale nel testo della bozza è dedicato al tema della pace ...

