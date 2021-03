"Come e dove la tocca". Una foto pazzesca all'Isola, ormone alle stelle: Daniela Martani e Gascoigne beccati così. Lo fanno davvero? (Di giovedì 18 marzo 2021) L'Isola dei Famosi è iniziata soltanto da pochi giorni ma al reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi è subito gossip. E no, in questo caso non si parla delle avances del visconte Guglielmotti nei confronti di Elisa Isoardi ma di una nuova, possibile e impensabile, coppia. Le voci arrivano dall'Inghilterra, dove sono convinti che all'Isola potrebbe consumarsi un flirt tra Paul Gascoigne e Daniela Martani. Nel caso, una delle coppie più impronosticabili nella storia dell'umanità: l'ex calciatore dai mille eccessi e la vegana no-vax dai mille tarli per la testa. Per ora, tutto tace. I naufraghi del reality stanno facendo conoscenza, insomma i rapporti ancora non sono definiti. E allora, da dove nasce la voce? Nasce dal fatto che il The Mirror ha rilanciato il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) L'dei Famosi è iniziata soltanto da pochi giorni ma al reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi è subito gossip. E no, in questo caso non si parla delle avances del visconte Guglielmotti nei confronti di Elisa Isoardi ma di una nuova, possibile e impensabile, coppia. Le voci arrivano dall'Inghilterra,sono convinti che all'potrebbe consumarsi un flirt tra Paul. Nel caso, una delle coppie più impronosticabili nella storia dell'umanità: l'ex calciatore dai mille eccessi e la vegana no-vax dai mille tarli per la testa. Per ora, tutto tace. I naufraghi del reality stanno facendo conoscenza, insomma i rapporti ancora non sono definiti. E allora, danasce la voce? Nasce dal fatto che il The Mirror ha rilanciato il ...

