Come cambieranno i colori, dalla Lombardia alla Campania: le regioni in rosso fino a Pasqua (Di giovedì 18 marzo 2021) Parametri ancora da zona rossa per Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Emilia-Romagna, Marche, Lombardia e Campania, e quasi certamente Veneto e Puglia. Non potranno cambiare colore prima del 6 aprile. Toscana a un passo dal lockdown. Ma va verso la conferma dell’arancione. Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 18 marzo 2021) Parametri ancora da zona rossa per Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Emilia-Romagna, Marche,, e quasi certamente Veneto e Puglia. Non potranno cambiare colore prima del 6 aprile. Toscana a un passo dal lockdown. Ma va verso la conferma dell’arancione.

