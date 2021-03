Colori regioni, dalla Lombardia alla Campania: nove in rosso fino a Pasqua. Sardegna verso arancione (Di giovedì 18 marzo 2021) Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Campania e Puglia hanno registrato ancora numeri da lockdown. E perciò non potranno scalare in arancione prima di altre due settimane. Da lunedì invece il Molise esce dalla zona rossa. E la Sardegna dovrebbe perdere la fascia bianca Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 18 marzo 2021), Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Marche,e Puglia hanno registrato ancora numeri da lockdown. E perciò non potranno scalare inprima di altre due settimane. Da lunedì invece il Molise escezona rossa. E ladovrebbe perdere la fascia bianca

