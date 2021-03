Colori regioni | dalla Lombardia alla Campania ecco chi sarà in rosso fino a Pasqua

Advertising

infoitinterno : Covid-19. Regioni, nuovi colori da lunedì? - infoitinterno : Coronavirus e colori, novità nel nuovo monitoraggio: le regioni più virtuose potrebbero riaprire tutto il 29 marzo - infoitinterno : Regioni, oggi il nuovo report 'cambia colori'. L'Emillia Romagna dovrà attendere per lasciare la zona rossa - infoitinterno : I nuovi colori delle Regioni, oggi - UNDMofficial : New post: Nuovi colori regioni, Italia sempre più rossa: le novità -

Ultime Notizie dalla rete : Colori regioni

Il Sole 24 ORE

Ma, dicevamo, emerge un'altra versione ? Monitoraggio Iss 19 marzo/ Indice Rt Italia e nuovi: chi rischia 'Moby Prince, Marina Militare coordinò soccorsi' Il documento sopra citato ...Altrein bilico - lievemente meno a rischio - sono Calabria e Valle d'Aosta. In quest'... Non soloe chiusure. Prima della sua prima riunione - prevista nelle prossime ore - il nuovo ...di Camilla LauretiÈ da un anno che parole come Covid19, lockdown, ristori, regioni a colori sono entrate nelle nostre vite e ancora non ci hanno abbandonato. Siamo stanchi di non essere liberi. Siamo ...La Sardegna potrebbe diventare gialla e la Calabria rossa. La Lombardia e altre regioni sperano di tornare arancioni, ma non succederà lunedì ...